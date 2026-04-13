Malatya'da durdurulan araçta şeker çuvalları içerisine gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri Kale uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada şeker çuvalları içerisine gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da Araçta Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?