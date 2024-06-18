Malatya'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

3.Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan L.G. (54), E.C.G. (23), Y.C.G. (18),İ.G. (49) ile N.G. (37), O.G. (37) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, E.C.G. av tüfeği ile akrabaları üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu N.G. ile O.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildiği öğrenilirken, olayın zanlısı E.C.G. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA