Malatya\'da baskında 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da baskında 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik çalışmada 4 bin 79 sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapılırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 79 adet sentetik ecza hap, metamfetamin ve toz esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 79 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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