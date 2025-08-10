Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

10.08.2025 23:58
Malatya'da ev sahibi ile kiracı arasında bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı.

Malatya'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alınana döndü. 4 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Onbin Konutlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.'ya ait evde kiracı olarak oturan S.Ş. ile ev sahibi arasında evin boşaltılması konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kiracı S.Ş. ve beraberindeki E.E., S.Ş., K.Ş., F.G., N.Ş., Ö.Ş. ve Y.Ş.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan ev sahibi S.A. ile F.A., A.A. ve K.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri UMKE ekipleri tarafından yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

23:43
