Malatya\'da Boğulma Vakalarına Önlem

Malatya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda ekipler, vatandaşlara güvenli yüzme alanlarının tercih edilmesi, baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsu gibi riskli bölgelerden uzak durulması, çocukların su kenarında gözetimsiz bırakılmaması ve alınması gereken temel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, yaz aylarında meydana gelebilecek boğulma olaylarının önlenmesi için kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. - MALATYA