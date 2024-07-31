Malatya'da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya\'da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ile Pütürge ilçelerinde çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

31.07.2024 00:26
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Malatya'nın Yeşilyurt ile Pütürge ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesine bağlı Aktarlı ile Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin saatler süren müdahaleleri sonrasında yangılar büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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