Malatya'da çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya\'da çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

07.08.2024 10:40
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Malatya'da, çıkan çatı ile bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bir ikamette çatı yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi Selvidağ yolu üzerinde ise arazi ve bahçelik alanda yangın çıktı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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