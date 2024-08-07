Malatya\'da çıkan çatı ve bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

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Malatya'da, çıkan çatı ile bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bir ikamette çatı yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi Selvidağ yolu üzerinde ise arazi ve bahçelik alanda yangın çıktı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA