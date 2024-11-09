Malatya\'da Çocuğa Otomobil Çarpması

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Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük bir çocuğa otomobil çarptı. Aracın çocuğun üzerinde geçtiği kaza anı ise kameraya yansıdı.

Eylül ayında kent merkezi Emeksiz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa otomobil çarparak üzerinden geçti. Kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA