Malatya'da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza
Malatya'da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza

Malatya\'da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza
25.03.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Bayrak Sitesi 1. Blok'la ilgili davada 8 sanığa hapis cezası verildi ve 6 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Dava sonucunda, olayda hayatını kaybeden 3 kişinin sorumlu olduğu değerlendirilen sanıklar cezalandırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Bayrak Sitesi 1. Blok'la ilgili davada 8 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık hakkında tutuklama kararı çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci sarsıntısında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde yıkılan Bayrak Sitesi 1. Blok'a ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 8 sanığa hapis cezası verdi, 6 sanık hakkında ise hükümle birlikte tutuklama ve yakalama kararı verildi.

Malatya Bayrak Sitesi'nde meydana gelen yıkımda Halime Tunç (77), Kasım Tunç (79) ve Mücahid Tunç (50) hayatını kaybetmişti. Dava kapsamında, dönemin belediye görevlileri M.B. ve M.H.B. ile birlikte binanın yapım sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen A.T.Ü., B.Y., K.K., M.B., Y.G. ve S.Ç., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandı.

Karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, başka dosyadan tutuklu bulunan B.Y. cezaevinden, K.K. ise İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Y.G. savunmasının ardından rahatsızlığı nedeniyle adliyeden ayrıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep ederken, mahkeme heyeti sanık müdafilerinin soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme, A.T.Ü. ile B.Y.'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. M.B., K.K., Y.G. ve S.Ç. ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bu 6 sanık hakkında hükümle birlikte tutuklama ve yakalama kararı verildi. K.K.'nin kararın ardından İstanbul'da gözaltına alınarak cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Mahkeme, belediye görevlileri M.H.B. ile M.B.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Bu iki sanık hakkında tutuklama talebi, mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla reddedildi.

Kararın, istinaf ve temyiz incelemelerinin ardından kesinleşeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Battalgazi, Doğal Afet, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza - Son Dakika

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: Malatya'da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza - Son Dakika
