Malatya\'da depremde hasar alan sanayi esnafı endişeli

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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.

Geçtiğimiz günlerde 6 dükkanın bulunduğu bir bloğun çöktüğü sanayide benzer bir durumu yaşamak istemediklerini kaydeden bölge esnafı yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Depremlerde işyeri hasar alan Fevzi Yasak, "Giderimiz çok gelirimiz yok. Dükkanlarımız ağır hasarlı. Karşı blokta geçtiğimiz günlerde çökme oldu. Benzer bir durumu yaşamak istemiyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Şahin Doğan ise "14 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerini burada yaşadık. Karşı taraftaki esnaf arkadaşların bulunduğu 16 dükkan çöktü. Şu anda ağır hasarlı işyerlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü biz imalatçıyız bu işler konteynerlerde yapılamaz"diye konuştu. - MALATYA