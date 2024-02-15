Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.
Geçtiğimiz günlerde 6 dükkanın bulunduğu bir bloğun çöktüğü sanayide benzer bir durumu yaşamak istemediklerini kaydeden bölge esnafı yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Depremlerde işyeri hasar alan Fevzi Yasak, "Giderimiz çok gelirimiz yok. Dükkanlarımız ağır hasarlı. Karşı blokta geçtiğimiz günlerde çökme oldu. Benzer bir durumu yaşamak istemiyoruz" dedi.
Bir diğer esnaf Şahin Doğan ise "14 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerini burada yaşadık. Karşı taraftaki esnaf arkadaşların bulunduğu 16 dükkan çöktü. Şu anda ağır hasarlı işyerlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü biz imalatçıyız bu işler konteynerlerde yapılamaz"diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da depremde hasar alan sanayi esnafı endişeli - Son Dakika
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon röportajında Joe Biden'ın daha öngörülebilir ve tecrübeli bir insan olduğunu savunarak, Beyaz Saray'da Biden'ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını söyledi. Putin, Biden'ın yaşına dair tartışmalara da yanıt vererek, 2021'de buluştuklarında herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti. Ancak Putin, Biden'ın Ukrayna savaşını kınamasını son derece zararlı ve hatalı olarak nitelendirdi.
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?