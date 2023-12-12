Malatya\'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı

Malatya'da trafo patladı: 2 işçi yaralı

MALATYA - Malatya'da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, 18.40 sıralarında Battalgazi ilçesi Cengiz Topel caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralı işçiler Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.