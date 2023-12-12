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Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir elektrik trafosunda çalışma yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Malatya\'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı
12.12.2023 - 19:43,
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Malatya'da trafo patladı: 2 işçi yaralı

MALATYA - Malatya'da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, 18.40 sıralarında Battalgazi ilçesi Cengiz Topel caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralı işçiler Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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