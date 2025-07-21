Malatya\'da Eski Eş Cinayeti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 07.45 sıralarında Hekimhan ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Selda Kaya ile eski eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda G.K., yanında bulundurduğu silahla Selda Kaya'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet alan genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılan Selda Kaya hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi G.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA