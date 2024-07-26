Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon - Son Dakika
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Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon

Malatya\'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 635 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 13 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 5 litre kozmetik ham maddesi, 61 adet gümrük kaçağı şarj seti ele geçirildi.

26.07.2024 12:35
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Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 635 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 13 adet gümrük kaçağı akılı telefon, 5 litre kozmetik ham maddesi, 61 adet gümrük kaçağı şarj seti, ele geçirildi.

Olayda, H.K. ve S.E.B.'ye "5607 SKM" den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon - Son Dakika

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