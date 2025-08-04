Malatya'da Güvenlik Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Malatya'da Güvenlik Verileri Açıklandı

Malatya\'da Güvenlik Verileri Açıklandı
04.08.2025 13:39
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Vali Yavuz, 2025'te terör, uyuşturucu, düzensiz göç ve asayiş suçlarında önemli düşüşler yaşandığını belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, düzensiz göçten organize suçlarla mücadeleye kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Yavuz, özellikle asayiş suçlarında dikkat çekici düşüşler yaşandığını belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Ocak - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik 42 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 49 zanlının gözaltına alındığını, 10'unun tutuklandığını açıkladı. 2022 yılına kıyasla operasyon sayısında azalma yaşandığını belirten Yavuz, bu düşüşün terör örgütlerinin etkisiz hale getirildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadele güçleniyor

Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan 39 operasyonda 56 organizatör yakalanırken, 9'unun tutuklandığını kaydeden Vali Yavuz, 2025 yılında operasyon sayısında yüzde 77,2 oranında artış yaşanırken, yakalanan düzensiz göçmen sayısında yüzde 20,8'lik azalma olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuya geçit yok

Narkotik suçlarla mücadelede ise bin 180 olayda bin 669 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Vali Yavuz, bunlardan 288'inin tutuklandığını, operasyonlarda 24,7 kg metamfetamin, 203 bin adet sentetik ecza, 22,2 kg skunk, 1.100 kök kenevir ve binlerce ecstasy hap ele geçirildiğini söyledi.

Organize suç örgütlerine darbe

Organize suçlara yönelik yedi ayda 13 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Yavuz, gözaltına alınan 106 şüpheliden 68'inin tutuklandığını belirtti. Operasyonlarda 37 tabanca, 10 tüfek, bin 159 mermi ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildiğini aktaran, Vali Yavuz, "Malatya'da organize suç örgütlerine hayat hakkı tanımayacağız" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede milyonluk yakalamalar

Kaçakçılık suçlarında 116 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "136 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 8,7 milyon adet makaron, 4 bin 692 paket kaçak sigara, 413 litre kaçak alkol ve çok sayıda elektronik eşya yer aldı" ifadelerini kullandı

Asayiş suçlarında gözle görülür azalma

2025'in ilk yedi ayında 14 bin 140 asayiş olayı yaşanarak bin 263 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Yavuz, bunlardan 465 kişinin tutuklandığını söyledi. Vali Yavuz, 2022'ye göre asayiş suçlarında yüzde 11,2, 2024'e göre ise yüzde 13,7 azalma kaydedildiğini ifade etti.

Konut dokunulmazlığı ve ev hırsızlığı ile dolandırıcılık suçlarında düşüş sürüyor

Kentte konut dokunulmazlığı ihlaline yönelik suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 60,5 oranında azalma yaşandığına dikkat çeken Vali Yavuz, 2025'te 427 dolandırıcılık olayı kaydedildiğini ifade ederek, vatandaşları internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trafik denetimlerinin de aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Yavuz, 951 bin 995 aracın kontrol edildiğini kaydederek, 175 bin 993 sürücüye cezai işlem uygulandığını, ayrıca denetlenen 8 bin 684 okul servisinden bin 446'sına ceza uygulandığını söyledi. Vali Yavuz, meydana gelen bin 390 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bin 374 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Vali Seddar Yavuz, açıklamasının sonunda güvenlik güçlerine ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, Malatya'nın huzurunu korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Güvenlik Verileri Açıklandı - Son Dakika

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