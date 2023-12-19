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Malatya'da hafif ticari araç takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da hafif ticari araç takla attı, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da hafif ticari araç takla attı, 2 kişi yaralandı
19.12.2023 - 22:56,
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir istikametine giden A.B. (52) idaresindeki 44 LV 078 plakalı hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte E.B. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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