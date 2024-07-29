Malatya'da İki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da İki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Malatya\'da İki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Gölpınarı Mahallesi'nde ve Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 10:03
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınarı Mahallesinde bahçelik alanlarla henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan örtü yangınına da müdahale eden ekipler yangıları yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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