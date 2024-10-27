Malatya\'da İki Yangın Kontrollü Söndürüldü

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Malatya'nın Darende ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye zarar vermeden kontrol altına alındı.

Darende ilçesine bağlı Safiye Mahallesi'nde bir bahçede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevrede bulunan evlere sıçrama riski taşıyordu. Ancak itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.

Yenice Mahallesi'nde boş arazi yangını

Yenice Mahallesi Tümülüs Parkı yanında bulunan boş bir arazide ise ot yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını hızlıca söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, yangınlarla ilgili uyarılarda bulunarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - MALATYA