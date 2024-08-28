Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile malzemeleri ele geçirildi.

Malatya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahsın ikamet ve üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 19 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 3 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık ile 2 adet gümrük kaçağı şarj seti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında '5607 SKM' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA