Malatya\'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi Sümer Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi yönünde seyir halinde olan 44 LH 811 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA