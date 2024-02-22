Malatya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Malatya\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:32
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.10'da Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek istikametine seyir halinde olan M.V. (23) idaresindeki 44 AFB 960 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. (22) yönetimindeki 44 BL 403 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile S.Y. (26) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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