Malatya'da kamyonet kaldırıma çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kamyonet kaldırıma çıktı, 1 kişi yaralandı

Malatya\'da kamyonet kaldırıma çıktı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çatyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.B. (37) idaresindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da kamyonet kaldırıma çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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