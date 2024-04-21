Malatya'da kavşakta üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzerinde Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.E. idaresindeki araç ile N.Y.'nin kullandığı araç ve F.G. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücüler H.M.E. (46) ve N.Y. (68) ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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