Malatya\'da Kayıp Genç Kadının Cenazesi Aranıyor

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından cinayete kurban gittiği açıklanan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması için Akçadağ ilçesindeki 1600 rakımlı dağlık alanda arama çalışması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan A.A.'nın ifadesi ve elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi Çay Mezrası mevkiinde çalışma başlattı. Aysel Yıldırım'ın (19) cenazesinin şüphelinin evinin çevresinde bulunan dere yatağına gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, 1600 rakımlı sarp dağlık arazide titiz bir arama yürüttü.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Küçükkürne Mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan, geçen hafta yetkililerin mahalleye gelerek kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. Bölgede geniş kapsamlı arama faaliyeti yürütüldüğünü belirten Aslan, şu ana kadar Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılamadığını, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. - MALATYA