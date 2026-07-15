Malatya'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti

Malatya\'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti
15.07.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü, ambulansa alınırken kaçtı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, trambüs direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, tedavi için alındığı ambulanstan inerek kayıplara karıştı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BZM 791 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trambüs direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı değerlendirilen sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılması amacıyla ambulansa alındı. Sürücü bu sırada ambulans hareket etmeden araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
22:18
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 00:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.