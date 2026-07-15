Malatya\'da Kaza: Sürücü Ambulansı Terketti

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, trambüs direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, tedavi için alındığı ambulanstan inerek kayıplara karıştı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BZM 791 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trambüs direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı değerlendirilen sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılması amacıyla ambulansa alındı. Sürücü bu sırada ambulans hareket etmeden araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunması için çalışma başlattı. - MALATYA