Malatya'da bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yerleşkedeki konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?