Malatya\'da Konteyner Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulema Sokak mevkiinde bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden olayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken, paniğe neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Uykularında yangına yakalanan işçilerin endişe ile takip ettiği olayda yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA