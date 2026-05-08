Malatya\'da Mezarlık Denetimleri: 77 Şahıs Sorgulandı

Malatya'da mezarlıklar ve çevresinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 77 şahıs sorgulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından kent genelindeki mezarlıklar ve çevresinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araç ve şahıslar kontrol edilirken toplam 77 şahsın sorgulandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - MALATYA