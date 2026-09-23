Malatya\'da motosiklet denetiminde 43 motosiklet kontrol edildi, olumsuzluk çıkmadı

Malatya'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 43 motosiklet kontrol edildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 43 motosiklet kontrol edilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.