Malatya\'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da polisin 11 Ekim 2026'da sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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