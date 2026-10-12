Malatya'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildi

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Malatya\'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildi
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Malatya'da polisin 11 Ekim 2026'da sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
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