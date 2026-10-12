Malatya\'da narkotik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 44 bin 616 hap ele geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.