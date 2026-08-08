Malatya\'da Narkotik Operasyonu: 11 Tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1 bin 305 adet sentetik ecza hapı, 248 gram metamfetamin, 192 gram sentetik kannabinoid ve 44 adet ecstasy hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 11 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 bin 305 adet sentetik ecza hapı, 248 gram metamfetamin, 192 gram sentetik kannabinoid ve 44 adet ecstasy hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.