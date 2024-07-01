Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelen H.S. (41) yönetimindeki 41 KA 714 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte G.S. (33), Y.S. (37) ve D.A. (41) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA