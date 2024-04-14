Malatya\'da otomobil su kanalına devrildi, 6 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ-Durulova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Ü.E. (40) idaresindeki 51 AAD 723 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan F.E. (39), Z.E. (9), E.E. (2), N.E. (13) ve M.K. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA