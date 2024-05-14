Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

Malatya\'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.05.2024 18:35
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Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin 140 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atalar Mahallesi istikametinden gelen H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.B. (88) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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