Malatya'da halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız kayısı deposuna mühür - Son Dakika
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Malatya'da halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız kayısı deposuna mühür

Malatya\'da halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız kayısı deposuna mühür
22.07.2026 09:21  Güncelleme: 09:24
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ruhsatsız ve sağlıksız şartlarda kayısı depolayan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sağlıksız şartlarda kayısı depolayan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri ile çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve "ıskarta" olarak nitelendirilen düşük kaliteli kayısıların depolandığı iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, kayısıların hurda malzemelerin de bulunduğu kerpiç yapı niteliğindeki sağlıksız bir alanda depolandığı, hijyen şartlarının sağlanmadığı, çevre kirliliği ile kötü koku oluşumuna neden olduğu belirlendi.

Ekipler ayrıca iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevreyi kirleten, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerekli tüm idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, 3. Sayfa, Malatya, Ekonomi, Zabıta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız kayısı deposuna mühür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız kayısı deposuna mühür - Son Dakika
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