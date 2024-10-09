Malatya'da Servis Kazası: 22 Öğrenci Yaralandı, Araç Korsan Çıktı - Son Dakika
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Malatya'da Servis Kazası: 22 Öğrenci Yaralandı, Araç Korsan Çıktı

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Malatya'da halk otobüsü ile korsan öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22'si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı. Olay sonrası korsan taşımacılığın artışı dikkat çekti.

09.10.2024 13:39  Güncelleme: 13:50
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Malatya'da 22 öğrencinin yaralandığı kazada servis aracı korsan çıktı

MALATYA - Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait halk otobüsü ile öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22'si öğrenci toplam 25 kişi yaralanırken, servis aracının korsan olduğu ortaya çıktı.

Battalgazi ilçesi Hamınınçiftliği Mahallesi'nde dün 15.30 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait F.K. idaresindeki 44 H 0089 plakalı halk otobüsü ile karşı yönde gelen M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı özel öğrenci servisi kafa kafaya çarpışmış kazada 22'si öğrenci 25 kişi yaralanmıştı.

Kazaya karışan öğrenci servisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, öğrenci taşımacılığı yapan aracın korsan olduğunu buna da ilgili kurumlara daha önceden belirttiklerini ifade ederek, denetimlerin arttırılmasını istedi.

"Kazaya karışan öğrenci servisinin korsan olduğunu tespit ettik"

Kentte bir çok korsan aracın servis taşımacılığı yapmaya devam ettiğini aktaran İnce," Vergisini ödeyerek, ilgili evraklarını tamamlayıp oda kaydı bulunan bir çok esnafımız işsiz kalırken, maalesef bir çok kişi korsan taşımacılık yapmaya devam ediyor. Dünkü kazaya karışan öğrenci servisi 2006 model olup okul servis yönetmeliğine uygun olmayarak korsan taşımacılığı yaptığı odamızca tespit edilmiştir. Bu nokta ilgili kurumları denetimlerini artırmasını istiyoruz. Kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diklerimizi iletiyor denetimlerin sıklaştırılmasını bekliyoruz" diye konuştu

Malatya\'da Servis Kazası: 22 Öğrenci Yaralandı, Araç Korsan Çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Malatya, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Servis Kazası: 22 Öğrenci Yaralandı, Araç Korsan Çıktı - Son Dakika

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