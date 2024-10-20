Malatya\'da Silahla Oynarken Yaralandı

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Malatya'da işyerinde silahla oynayan bir kişi kazara kendini yaraladı.

Olay, saat 16.00'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., işyerinde kendisine ait olan ruhsatsız silahını denediği esnada silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yaralı B.D., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA