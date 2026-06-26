Malatya\'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 bin 892 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takipli çalışmalarda, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ikamet ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 892 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA