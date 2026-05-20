Malatya\'da Suç Örgütü Davasında Duruşma Tamamlandı

Malatya'da görülen geniş kapsamlı organize suç örgütü davasında 3. duruşma tamamlandı. 2 sanığın tahliyesine karar verilirken tutuklu sayısı 39'a düştü. Dava Temmuz ayına ertelendi.

Malatya'da "en büyük organize suç operasyonu" olarak nitelendirilen 116 sanıklı davanın 3. duruşması, Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görüldü.Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve güvenlik gerekçesiyle özel salonda yapılan duruşmada, eksikliklerin giderilmesi için yargılamanın Temmuz ayına ertelenmesine karar verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hazırlanan ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini S.A.'nın yaptığı iddia edilen örgüte yönelik davada toplam 116 sanık yargılanıyor. İddianameye göre sanıkların kent genelinde cebir, şiddet ve baskı yoluyla örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülüyor. Dosyada 14 müşteki-şüpheli, 5 mağdur-şüpheli, 87 şüpheli ve 10 suça sürüklenen çocuk bulunuyor.

Güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada, gizli tanıklar "Çoban-1" ve "Çoban-2"nin dinlenmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleştirilemedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.A. ve H.Ü.'nün tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 39'a düştü.Davanın bir sonraki duruşmasının 13-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. - MALATYA