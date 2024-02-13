Malatya'da tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi

Malatya\'da tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, 204 adet sikke, 23 adet obje, 1 adet tarihi tablo ve 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda A.E. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

13.02.2024 19:26  Güncelleme: 19:28
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Malatya'da bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 204 adet sikke, 23 adet obje,1 adet tarihi tablo, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, A.E. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri süren A.E.'nın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


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