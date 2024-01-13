 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda silahlar ve tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Malatya\'da terör operasyonu: 4 gözaltı
13.01.2024 - 20:48,
Abone Ol

Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA - Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar da 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü - TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise1 adet tabanca ve fişekler,1 adet tüfek,1 adet metal arama dedektörü ile29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, PKK, Malatya, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir

Son Dakika
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement