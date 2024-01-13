Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı
MALATYA - Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar da 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü - TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise1 adet tabanca ve fişekler,1 adet tüfek,1 adet metal arama dedektörü ile29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika