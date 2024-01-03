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Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı

Malatya'da yapılan 'torbacı' operasyonunda 209,81 gram esrar, 88 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 6,43 gram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya\'da \'torbacı\' operasyonu: 13 gözaltı
03.01.2024 - 23:14,
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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 209,81 gram esrar maddesi, 88 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 hedef zanlıya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, firari durumda olan bir zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Malatya, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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