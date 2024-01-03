Malatya'da "torbacı" operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 209,81 gram esrar maddesi, 88 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 hedef zanlıya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, firari durumda olan bir zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.