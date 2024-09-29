Malatya\'da Trafik Denetimleri Yapıldı

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Malatya'da trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve hatalı park denetimlerine ağırlık verildi. Sabah 07: 00 ile akşam 19: 00 saatleri arasında yapılan denetimlerde çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildi.

Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yapılan denetimlerde 149 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, bir araç trafikten men edildi.

İnönü ve Kışla Caddeleri üzerinde hatalı park yapan sürücülere yönelik denetimlerde ise148 sürücüye para cezası kesildi. Hatalı parkın trafik akışını ve düzenini olumsuz etkilediği vurgulanırken, bu tür denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimleri

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan denetimlerde de 48 aracın tescil plakasına çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı. Teknolojik altyapının etkin kullanımı sayesinde, kural ihlallerinin hızlı bir şekilde tespit edildiği belirtildi.

Sıtmapınarı, İnönü, Yeni Bahar ve Sanayi Caddeleri gibi yoğun bölgelerde sivil trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise126 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 21 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek amacıyla yürütülen bu denetimlerin, kazaların önlenmesi ve kamu düzeninin korunması için büyük önem taşıdığı ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - MALATYA