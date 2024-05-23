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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde seyir halinde B.K. idaresindeki 06 HE 6979 plakalı araç ile M.K.R. yönetimindeki 44 KR 499 plakalı araç ve E.A. idaresindeki 44 T 0722 ticari araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA