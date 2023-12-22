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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirterek, zehir tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti. Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, 13 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ile 5 bin 586 adet sentetik hap ele geçirildi.

22.12.2023 - 18:48,  Güncelleme: 18:49
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Vali Yazıcı'dan uyuşturucu ile mücadeleden kararlılık vurgusu

MALATYA - Malatya Valisi Ersin Yazıcı, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirterek, zehir tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde zehir tacirlerine yönelik biri tren istasyonunda diğeri ise Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde olmak üzere iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 13 kilogram Skunk uyuşturucu maddesi ile 5 bin 586 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan İ.T. tutuklanırken, adliye sevk edilen diğer zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirterek, zehir tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

Tüm kolluk kuvvelerinin var gücü ile zehir tacirlerinin üzerine gittiğini ifade eden Vali Yazıcı, operasyonların süreceğine vurgu yaparak, iki operasyonda görev alan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor
Kaynak: İHA
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