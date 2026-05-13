Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik projeli dosya kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıslar ile ikametlerinde yapılan aramalarda 12 bin 687 adet sentetik ecza hap, 190 gram sentetik kannabinoid, 119 gram metamfetamin, 74 adet ecstasy hap ile 18 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA