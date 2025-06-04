Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 29-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerinde narkotik suçların önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 338 kök kenevir bitkisi, 82 gram esrar, 59 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 tabanca, 4 şarjör, 35 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA