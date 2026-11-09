Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve adresinde bulunan esrar nedeniyle şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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