Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

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Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve adresinde bulunan esrar nedeniyle şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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