Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.