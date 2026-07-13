Malatya'da Yangın: Müstakil Ev Küllerle Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Yangın: Müstakil Ev Küllerle Doldu

Malatya\'da Yangın: Müstakil Ev Küllerle Doldu
13.07.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekimhan'da ekmek pişirirken çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 09.00 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere Mahallesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Dalkılıç'a ait müstakil evde ekmek pişirildiği sırada sıçrayan alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük oranda zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Yangın: Müstakil Ev Küllerle Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 11:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yangın: Müstakil Ev Küllerle Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.