Malatya'da yaşlı kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da yaşlı kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yola savrulan ve başka bir aracın üzerinden geçtiği yaşlı kadın hayatını kaybetti.

22.08.2024 22:04
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yola savrulan ve başka bir aracın üzerinden geçtiği yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde karşı şeride savrulan yaşlı kadının üzerinden Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden başka bir otomobil geçti.

Karayolu üzerinde yerde yatan kadını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yaşlı kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika

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