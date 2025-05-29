Malatya'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı

Malatya\'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı
29.05.2025 23:52
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'da kağıt toplayıcıları ile düğün sahibi bir grup arasında çıkan "yol verme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı - Son Dakika

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